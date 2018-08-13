Понад сто світових діячів культури - написали відкритого листа з вимогою звільнити Олега Сенцова. Його текст опублікувала французька газета Ле Монд.

Під листом стоять підписи міністра культури Франції Франсуази Ніссен, режисерів Жан-Люка ГодАра, Кена Лоуча, Жака Одіяра та багатьох інших митців.

Вони закликали ЄС та ООН натиснути на Gутіна, щоб той звільнив українського політв'язня."Сьогодні кінорежисер помирає, через те що він дисидент", написали вони, порівнявши Сенцова із Солженіциним, який 7 років провів у радянському ГУЛАзі.

"Не діяти - це залишити Олега помирати, це означає - відмовитись від наших цінностей і принципів", - йдеться у листі. Олег Сенцов голодує уже 92 дні.