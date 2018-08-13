Историки Австралийского национального университета выяснили, из-за чего вымер вид примитивного человека, известный как Homo erectus (Человек прямоходящий).

Причиной оказалась банальная лень, пишет Naked Science.

Чтобы создать инструменты и собирать ресурсы, это вид человека пользовался наименее трудоемкими стратегиями: они просто брали камни, которые могли найти в своем лагере.

Такая "лень" при неумении адаптироваться к климатическим изменениям, вероятно, была одной из причин вымирания вида.

"Вряд ли они были исследователями, смотрящими за горизонт. У них не было того чувства удивления, какое имеется у нас. В месте, которое мы изучали, есть большое обнажение пород очень качественного камня на небольшом расстоянии - на маленьком холме. Но вместо того, чтобы подняться на него (и добыть камень - ред.), они просто пользовались обломками, которые откалывались и скатывались вниз. Мы изучили это обнажение и не обнаружили признаков каких-либо действий, никаких артефактов или же следов добычи камня. Они знали, что он там, но, обладая достаточным количеством ресурсов, просто думали, что нет причин для беспокойств", - пояснили исследователи.

В отличие от Homo erectus, ранние Homo sapiens, среди которых были предки современного человека, забирались в горы в поисках качественного камня и перевозили его на большие расстояния.

"Они были очень консервативны. Не было совсем никакого прогресса", - говорят об Homo erectus ученые.

Ранее ученые нашли деревянный инструмент неандертальцев.