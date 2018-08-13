В метро Киева обнаружили зашифрованное послание (фото) [ Редактировать ]
Киевский метрополитен сообщил об обнаружении зашифрованной надписи "Слава Україні" на станции метро "Золотые ворота".
Строители написали краской эту фразу, но со временем буквы затерлись, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook со ссылкой на исследования, озвученные в СМИ.
"Этот лозунг имеет столетнюю историю - в разных вариантах произносилось несколькими поколениями борцов за независимость. Как атрибут украинского национализма, в советское время он был запрещен. 1989 года запрет дерзко нарушили строители, которые оформляли станцию "Золотые ворота" в киевском метро. Надпись "Слава Україні" был выложен коричневой смальтой на мозаичном фризе в вестибюле между эскалаторами: буквы - темнее, фон светлее" - говорится в сообщении.
Мозаика со временем потемнела – теперь букв невооруженным глазом не заметишь, почему эту историю считали городской легендой. Но Вадим Жежерин – автор интерьера на станции, подтвердил, что эти слухи являются правдой.
Ранее были названы три главные причины подорожания проезда в метро Киева.
по теме
Загадки эволюции: из-за чего вымерли "другие" люди
Ученые пришли к неожиданному открытию выясняя, из-за чего вымер вид примитивного человека
В Киеве закрыли станцию метро "Шулявская"
Станция киевского метро "Шулявская" закрыта
Убийство в ломбарде Киева: полиция раскрыла неожиданные факты о нападавших
Грабители ювелирного магазина говорили между собой на иностранном языке и тщательно спланировали свою операцию
Убийство в ломбарде Киева: опубликовано видео происшествия
В воскресенье, 12 августа, трое налетчиков в Киеве совершили вооруженный налет на ломбард, при этом убив охранника магазина
Пограбування ювелірної крамниці: правоохоронці вивчають відео з камер спостереження
Троє невідомих у масках увірвалися в магазин, застрелили охоронця та забрали коштовності