Киевский метрополитен сообщил об обнаружении зашифрованной надписи "Слава Україні" на станции метро "Золотые ворота".

Строители написали краской эту фразу, но со временем буквы затерлись, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook со ссылкой на исследования, озвученные в СМИ.

"Этот лозунг имеет столетнюю историю - в разных вариантах произносилось несколькими поколениями борцов за независимость. Как атрибут украинского национализма, в советское время он был запрещен. 1989 года запрет дерзко нарушили строители, которые оформляли станцию "Золотые ворота" в киевском метро. Надпись "Слава Україні" был выложен коричневой смальтой на мозаичном фризе в вестибюле между эскалаторами: буквы - темнее, фон светлее" - говорится в сообщении.

Мозаика со временем потемнела – теперь букв невооруженным глазом не заметишь, почему эту историю считали городской легендой. Но Вадим Жежерин – автор интерьера на станции, подтвердил, что эти слухи являются правдой.

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