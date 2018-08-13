И еще одно дерзкое и кровавое ограбление - уже в Киеве. Двое преступников, вчера поздно вечером вломились в ювелирный магазин, убили охранника и похитили украшений и драгоценных камней на пять миллионов гривен. На все про все у них ушло - всего несколько минут.

После преступники скрылись. Полицейские нашли сожженный автомобиль с оружием и другими вещдоками. Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией об этом преступлении - сообщить в полицию.

"Нападники були не українці, свідки кажуть розмовляли інозменою мовою, чітко оріентувалися в магазині, тому що забрали виключно каміння та золото які лежали в одному місці магазину до цього злочину вони готувалися та готувалися заздалегіть", - говорит Виктор Нечитайло, и.о. начальника ГУНП в Киеве.