Напомню, что у МВФ есть целый ряд условий, после выполнения которых фонд готов предоставить очередной транш. Одно из них - отмена моратория на продажу земли. Этот вопрос уже не один раз обсуждали в парламенте. начало создание рынка земли из года в год откладывают.

В "Оппозиционном блоке" говорят, что сейчас не время продавать землю. Ведь от этого могут пострадать в первую очередь украинские фермеры.

"В условиях, когда упала нацвалюта, когда засилье крупных агрохолдингов фермеры просто чувствуют себя незащищенными. Что получится если отменить мораторий? Приезжает крупный агрохолдинг, за бесценок, учитывая падение нацвалюты, скупает землю, выбрасывает всех за ворота и люди лишаются всего, что у них есть и осталось последнее.

Никто не против того, что должен быть рынок, но это должен быть рынок который защищает фермеров, собственников пая, который не позволяет потом эту землю перепрофилировать и кому-то еще перепродать вот этого бояться люди. Поэтому мораторий должен быть пока общество не будет готово и не скажет да, на таких условиях можно вводить этот рынок. А для этого должна быть очень серьезная подготовка и законодательная и подготовка людей, чтобы они понимали к чему все идет", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер Оппозиционного блока.