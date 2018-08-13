Украинское правительство продолжает переговоры с МВФ. Кредиторы планируют отправить в Киев очередную миссию. Визит запланирован на следующий месяц. В тоже время, вернуть старые кредиты Украина сможет благодаря новым траншам. Так считают в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings.

По его данным, в этом году нашей стране нужно отдать около двух миллиардов долларов внешних долгов. На миллиард больше - в 2019.

Рассчитаться с кредиторами самостоятельно Киев пока не может, поэтому единственный выход, по мнению экспертов Fitch, - это кредиты от МВФ. Кроме того, заем от Фонда позволит привлечь в Украину дополнительные деньги, отмечают в правительстве.

"Важливо також те, що окрім підтримки МВФ, яка іде в резерви національного банку, позитивне значення цієї місії буде значити для нас відкрите фінансування від світового банку та від макрофінансової допомоги Європейського Союзу. Тому, безумовно ми в позитивному настрої очікуємо місію", - говорит Оксана Маркарова, исполняющая обязанности министра финансов Украины.