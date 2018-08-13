В Сирии взрыв склада боеприпасов унес жизни 69 человек [ Редактировать ]
Количество погибших в результате взрыва на складе боеприпасов в сирийской провинции Идлиб выросло до 69 человек. Среди них не менее 17 детей. Арсенал в городе Сармада взлетел на воздух в субботу, но спасатели до сих пор разбирают завалы.
На момент взрыва в здании, часть которого переоборудовали под склад, было много людей. Причина взрыва - неизвестна. Большинство погибших - члены семей повстанцев.
Они живут в Идлибе после изгнания из регионов, которые захватили правительственные войска. Идлиб единственный регион Сирии, который до сих пор контролируют повстанцы.
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