Количество погибших в результате взрыва на складе боеприпасов в сирийской провинции Идлиб выросло до 69 человек. Среди них не менее 17 детей. Арсенал в городе Сармада взлетел на воздух в субботу, но спасатели до сих пор разбирают завалы.

На момент взрыва в здании, часть которого переоборудовали под склад, было много людей. Причина взрыва - неизвестна. Большинство погибших - члены семей повстанцев.

Они живут в Идлибе после изгнания из регионов, которые захватили правительственные войска. Идлиб единственный регион Сирии, который до сих пор контролируют повстанцы.