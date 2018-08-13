Один из водителей выехал на встречную полосу для обгона

Масштабная авария на трассе Борисполь-Днепр в Киевской области. Столкнулись сразу пять автомобилей. Погибли три человека. Столько же - сейчас в больнице.

По данным полиции, один из водителей выехал на встречную полосу для обгона, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль. После чего машину виновника аварии отбросило на другие автомобили.