Масштабная авария в Киевской области: погибли три человека [ Редактировать ]
Масштабная авария на трассе Борисполь-Днепр в Киевской области. Столкнулись сразу пять автомобилей. Погибли три человека. Столько же - сейчас в больнице.
По данным полиции, один из водителей выехал на встречную полосу для обгона, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль. После чего машину виновника аварии отбросило на другие автомобили.
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