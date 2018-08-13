Победа или полный провал? Немецкие оппозиционеры критикуют правительство Ангелы Меркель за соглашение о возврате беженцев между Германией и Испанией. И называют его смешным и неэффективным. Почему - знает Татьяна Логунова.

Переговоры с премьером Педро Санчесом и посещение национального парка в Андалузии. Визит в Испанию - первый после выхода Ангелы Меркль из летнего отпуска. Главная тема - миграционный кризис и соглашение о возврате беженцев между немцами и испанцами, которое вступило в силу несколько дней назад.

"Важность этого соглашения в том, что оно демонстрирует - Германия и Испания хотят урегулировать миграционный кризис на европейском уровне. Поэтому я его высоко оцениваю. И Испания не единственная страна, с которой мы заключаем подобные договоры. Сейчас идут интенсивные консультации с Грецией", - говорит Ангела Меркель канцлер Германии.

Договоренность разрешает возвращать в Испанию беженцев, которые уже подали там прошение об убежище, но потом решили отправиться в Германию. В течение двух суток. И только, если их остановят на австрийско-немецкой границе. Все хорошо, только бывает это крайне редко.

Это либо шутка либо видимость бурной деятельности - уже заявила оппозиция. И подкрепила свою скептическую оценку официальной статистикой. Согласно которой, за последние полгода через Австрию в Германию пока не попытался попасть ни один ранее зарегистрированный в Испании беженец. Обычно они добираются через Францию, так удобнее. Но вот как раз на немецко-французской границе - это соглашение о возврате беженцев не действует.

Оппозиционеры уже попросили правительство объяснить - зачем оно заключило неэффективное соглашение. И посоветовали более тщательно поработать над аналогичными договорами с Грецией и Италией.