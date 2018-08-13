В Броварах в реабилитационном центре "За жизнь" удерживают людей против их воли, а принудительные действия были применены не смотря на отсутствие каких-либо решений судебных органов, сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

В реабилитационном центре находится 21 человек с нарко и алкозависимостью и с расстройствами психики.

"Во время конфиденциального общения 12 людей сообщили о желании покинуть заведение. Также они рассказали, что попали в "центр" против воли, большинство из них были помещены сюда по инициативе родственников", - говорится в сообщении.

Принудительные действия к людям были применены не смотря на отсутствие каких-либо решений судебных органов, медицинских учреждений и согласия самих людей. Также пациенты заведения сообщили об употреблении ими неизвестных медицинских препаратов, которые подавляли их волю.

"Во время мониторингового визита выявлено 80-летнюю женщину, которая не является больной, и двух несовершеннолетних 14-летних девочек, которые находятся здесь вместе со взрослыми по согласию своих родителей", - сообщает Денисова.

По данному факту уже открыто уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

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