Российский певец Филипп Киркоров представил своим поклонникам в соцсетях новую "музу", за которой, как он признался, следит уже довольно долгое время.

Такое почетное место в концертной жизни артиста заняла российская телеведущая и певица, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова, что вызвало неоднозначную реакцию подписчиков Киркорова в Instagram, где пара опубликовала совместные фотографии.

"Мое сегодняшнее вдохновение на шоу Ольга Бузова. Моя Муза сегодняшнего вечера, спасибо, что была и есть сегодня рядом. Смотрел на тебя всегда со сцены, в итоге не удержался, и пригласил тебя к себе. Давай не будем надолго расставаться..." - оподписал одно из фото Киркоров.

Допис, поширений Филипп Киркоров (@fkirkorov) 12 Сер 2018 р. о 1:51 PDT

Ольга Бузова также опубликовала видео с Филлипом, подписав его: "Она... так устала быть одна":

Допис, поширений Ольга Бузова (@buzova86) 12 Сер 2018 р. о 12:58 PDT

До этого в сеть попало фото Melovinа с Киркоровым.