Киркоров показал свою новую "музу" (видео) [ Редактировать ]
Российский певец Филипп Киркоров представил своим поклонникам в соцсетях новую "музу", за которой, как он признался, следит уже довольно долгое время.
Такое почетное место в концертной жизни артиста заняла российская телеведущая и певица, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова, что вызвало неоднозначную реакцию подписчиков Киркорова в Instagram, где пара опубликовала совместные фотографии.
"Мое сегодняшнее вдохновение на шоу Ольга Бузова. Моя Муза сегодняшнего вечера, спасибо, что была и есть сегодня рядом. Смотрел на тебя всегда со сцены, в итоге не удержался, и пригласил тебя к себе. Давай не будем надолго расставаться..." - оподписал одно из фото Киркоров.
Ольга Бузова также опубликовала видео с Филлипом, подписав его: "Она... так устала быть одна":
До этого в сеть попало фото Melovinа с Киркоровым.
по теме
Актриса из "Счастливы вместе" впала в кому
У 32-летней российской актрисы Марии Симдянкиной отказали сердце, почки и легкие, после чего она впала в кому
Алла Пугачева рассказала о своей старости
Алла Пугачева заметила, что пошла тенденция обвинять ее в старости
Евгений Петросян бросил жену ради молодой девушки (видео)
72-летний юморист Евгений Петросян разводится с супругой из-за связи со своей ассистенткой. Пару сняли на видео
Алла Пугачева простила Владимиру Высоцкому оскорбления
Певица Алла Пугачева впервые за десять лет дала большое интервью в программе Олега Меньшикова и неожиданно "нарвалась" на критику
Популярный музыкант перенес инсульт
Основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов призвал молиться за здоровье музыканта