К закрытию межбанка котировки составили 27,34/27,38 гривны за доллар

13 августа на межбанковском валютном рынке гривна подешевела по отношению к доллару США: торги открылись котировками 27,27/27,30, а к закрытию котировки составили 27,34/27,38.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,27, максимальные – 27,36. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,30, максимальные – 27,39, сообщает "Лiга.Финансы".

Торги по евро начались с котировок 31,0768/31,1083, к закрытию котировки составили 31,2441/31,2871.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3976/0,3984, к закрытию котировки составили 0,4038/0,4046.

Кроме того, 13 августа курс доллара в обменниках украинских банков вырос.