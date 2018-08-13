Меган Маркл предсказала свою свадьбу с принцем [ Редактировать ]
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл выражала желание стать принцессой еще за два года до знакомства с Гарри - в 2014 году.
В своем интернет-блоге The Tig, который она закрыла вскоре после того, как начала встречаться с принцем Маркл призналась, что такова была ее мечта, с которой она росла, пишет издание Hello!, передают "Факты".
"Маленькие девочки мечтают быть принцессами. Я, например, хотела быть Ши-Ра, Принцессой Власти. Непобедимая принцесса Ши-Ра. Размахивающая мечом бунтарка королевской крови известна своей силой. Мы здесь не о Золушке говорим", писала Меган, имея в виду героиню американского мультсериала 1980-х годов.
Тогда же Меган упомянула и повышенное внимание СМИ к Кейт Миддлтон и ее свадьбе с принцем Уильямом, состоявшейся в 2011 году. Публикуя пост в своем блоге, нынешняя герцогиня Сассекская еще не догадывалась, что спустя всего лишь несколько лет станет невесткой Кэтрин и вызовет в прессе не меньший ажиотаж.
"Взрослые женщины, судя по всему, сохраняют свои детские фантазии. Только посмотрите на помпезность и церемонии, который окружают королевскую свадьбу, и эти бесконечные разговоры о принцессе Кейт", - Писала Маркл.
Меган и Гарри познакомились летом 2016 года на свидании, которое организовала для них общая знакомая. О своих отношениях с Меган Принц Гарри официально объявил в ноябре 2016 года. А о помолвке - год спустя. Пара сыграла свадьбу 19 мая 2018 года.
Ранее бывшая лучшая подруга Маркл утверждала, что знакомство с принцем Меган планировала всю свою жизнь. "Она получила в точности то, что хотела. А Гарри попался на удочку в подстроенной ею игре. Она всегда была очарована королевской семьей. Хотела быть принцессой Дианой номер два", - заявила американка.
Также стало известно, что беспокоит принца Гарри в браке со Меган.
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