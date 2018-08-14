У Дніпрі прооперували поранених з Донбасу [ Редактировать ]
Трьох тяжкопоранених бійців з передової гвинтокрилом доправили у Дніпро. Один з постраждалих підірвався на розтяжці. У нього контузія, численні осколкові поранення рук і ніг, які намагаються зберегти судинні хірурги. Другий військовий - дістав осколкове поранення ока біля Світлодарська.
Ще один солдат, 34-річний киянин підірвався на ворожій протипіхотній міні на позиціях в Донецькій області. Військовий втратив багато крові. У Мечникова йому зробили переливання та вивели з кризового стану.
"В Толоковку везли воду, вышли в туалет и получается подорвались на мине. У нас нету таких, у нас ПМН нету, ни лепестков, мы ставим зарядительные мины. Противопехотные, как Му-50. Такое ставили еще в Афганистане", - говорить Віталій Бєлоус, поранений військовослужбовець.
"Все получили ранения в Донецкой области, в разных местах, но именно военные, провели большую работу по стабилизации их состояния и по доставке в больницу Мечникова. Все они были с кровопотерей и в тяжелейшем состоянии", - говорить Сергій Ріженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова.
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