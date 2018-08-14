Попередньої доби на Сході один український військовий був поранений. Загалом бойовики 14 разів порушували режим тиші, 5 із них - із важкого озброєння. Били по Кримському, Гнутовому та Лебединському.

Оборонців Новотошківського окупанти накрили вогнем артилерійських систем. А неподалік Троїцького та Богданівки застосували міномети. На деяких ділянках фронту противник атакував із БМП та протитанкових ракетних комплексів.