Кримське та Гнутове накрили вогнем артилерії [ Редактировать ]
Попередньої доби на Сході один український військовий був поранений. Загалом бойовики 14 разів порушували режим тиші, 5 із них - із важкого озброєння. Били по Кримському, Гнутовому та Лебединському.
Оборонців Новотошківського окупанти накрили вогнем артилерійських систем. А неподалік Троїцького та Богданівки застосували міномети. На деяких ділянках фронту противник атакував із БМП та протитанкових ракетних комплексів.
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