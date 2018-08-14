Російські конвої в'їхали в Україну: ОБСЄ оприлюднила відео [ Редактировать ]
Місія ОБСЄ оприлюднила відео, на якому російські конвої безперешкодно перетинають український кордон. На цих кадрах - колони вантажівок з Федерації - посеред ночі в'їжджають до України та повертаються назад до Росії в обхід прикордонних пунктів пропуску.
Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів у справах України курт Волкер. Він вважає це беззаперечним доказом того, що Москва підтримує бойові дії на сході України.
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