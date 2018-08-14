"Исчезнувшая" Алла Пугачева ужаснула фанов (фото) [ Редактировать ]
Российский композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой наведался в гости в Юрмалу к Алле Пугачевой. В Instagram Проскуряковой появился снимок в звездной компании, на котором пользователи заметили, что примадонна российской эстрады кажется располневшей и постаревшей. Об этом пишет Dni.ru.
"Для приема гостей она выбрала черный топ, светлые джинсы и яркую накидку - все это не лучшим образом сочетается. При этом акцент пришел на живот Пугачей и создалось ощущение "спасательного круга" на талии. Сама Алла Борисовна вряд ли стала бы выкладывать такое фото в сеть", - пишет издание.
Стоит отметить, что Алла Пугачева "исчезла" из Instagram с 27 июля.
Дружеский ужин🤩прекрасные люди рядом!!!😍 С @maxgalkinru @alla_orfey @igor_nikolaev_music @igorgulyaevofficial @orbakaite_k @violaviva @syutkin_valeriy @alinarodel @elshesssss @ivolskaya @andrey_silchenko #ужин #ресторан #деньрожденияпраздникдетства
Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)
Ранее мы писали о том, что дочь Пугачевой и Галкина поразила зажигательным танцем.
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