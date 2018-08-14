Візит місії МВФ до Києва - зміцнить гривню та знизить напруженість у вітчизняній економіці. Так вважають в Нацбанку України. Там очікують, що транш Міжнародного валютного фонду в два мільярди доларів, надійде до кінця цього року.

Напередодні стало відомо, що місія МВФ відвідає Київ із 6 по 19 вересня. Сторони говоритимуть про подальшу фінансову допомогу Україні - заявив представник МВФ Йоста Люнгман.

Раніше йшлося, що отримання п'ятого траншу Міжнародного Валютного Фонду залежить від перегляду тарифів на газ для населення. Це єдина умова МВФ, на яку Київ не пристав. Уряд хоче знайти компромісне рішення.