У Дніпрі напали на інкасаторів. Ті саме збирали виторг у торгових точках, коли до них під'їхав автомобіль, з нього вискочили двоє чоловіків. Погрожуючи пістолетом, відібрали півмільйона гривень і зникли.

Інкасатори спробували їх наздогнати, але зіткнулися з іншою автівкою. Поліція оголосила в місті план-перехоплення.