Інкасатори влаштували погоню за грабіжниками

У Дніпрі напали на інкасаторів. Ті саме збирали виторг у торгових точках, коли до них під'їхав автомобіль, з нього вискочили двоє чоловіків. Погрожуючи пістолетом, відібрали півмільйона гривень і зникли