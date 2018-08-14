У Дніпрі затримали викрадачів людини [ Редактировать ]
У Дніпрі затримали трьох чоловіків, які викрали людину. Правоохоронці отримали інформацію, що невідомі побили та незаконно утримують місцевого жителя.
До пошуків викрадачів - залучили всі наряди патрульної поліції. Зрештою, підозрюваних затримали, а бранця - звільнили. Причини конфлікту між чоловіками наразі з'ясовують.
За скоєне нападникам загрожує до п'яти років ув'язнення.
по теме
Інкасатори влаштували погоню за грабіжниками
У Дніпрі напали на інкасаторів. Ті саме збирали виторг у торгових точках, коли до них під'їхав автомобіль, з нього вискочили двоє чоловіків. Погрожуючи пістолетом, відібрали півмільйона гривень і зникли
У Дніпрі напали на інкасаторів
У Дніпрі напали на інкасаторів. Ті саме збирали виторг у торгових точках, коли до них під'їхав автомобіль, з нього вискочили двоє чоловіків
На Дніпропетровщині знайшли схованку зброї у лісі
На Дніпропетровщині в лісосмузі знайшли великий сховок боєприпасів. На арсенал натрапив чоловік, який збирав брухт. Він і викликав поліцію
"Пичкали психотропами": в Броварах издевались над наркозависимыми
В реабилитационном центре "За жизнь" в Броварах людей удерживают против их воли и дают неизвестные медпрепараты
В Днепре дерзко ограбили инкассаторов (фото)
В Днепре неизвестные на иномарке с номерами "Свадьба" напали на инкассаторов и отобрали полмиллиона гривен