ДТП в Киеве остановило движение транспорта [ Редактировать ]
Во вторник, 14 августа, в Киеве на Саперно-Слободской произошло ДТП. Перед разворотом с улицы Гринченко водитель автомобиля Volkswagen, предварительно, на евро номерах пытался нарушить ПДД.
В результате - развернулся в неположенном месте и въехал в автомобиль Citroen.
К счастью, обошлось без пострадавших. Ожидают патрульную полицию.
Занято 1,5 левых ряда. Там же, в левом ряду впереди, мужчина без ног ездит на инвалидной коляске.
Ранее мы писали о том, что в смертельном ДТП под Запорожьем погибли четыре ребенка.
по теме
Пробка среди ночи: в Киеве столкнулись сразу четыре авто
В пятницу ночью, 3 августа, в Киеве на проспекте Победы столкнулись сразу четыре машины, кузовы некоторых авто оказались безнадежно искорежены
ДТП в Харькове: что известно о "пропавшем" главном свидетеле в деле Зайцевой
Полиция должна объявить в розыск исчезнувшего свидетеля по делу ДТП в Харькове - врача-нарколога Елену Федирко
В Киеве Lexus сбил пешехода и сбежал
В ночь на субботу, 11 августа, в Киеве Lexus сбил пешехода
Смертельное ДТП под Ривне: водитель грузовика сгорел заживо (фото)
На Ривненском участке трассы "Киев-Чоп", в селе Птича Дубенского района в результате ДТП водитель грузовика сгорел заживо, другой - с ожогами попал в реанимацию
Родители "похоронили" детей в аварии под Херсоном
В Херсонской области на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск легковой автомобиль врезалась в грузовик