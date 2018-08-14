Во вторник, 14 августа, в Киеве на Саперно-Слободской произошло ДТП. Перед разворотом с улицы Гринченко водитель автомобиля Volkswagen, предварительно, на евро номерах пытался нарушить ПДД.

В результате - развернулся в неположенном месте и въехал в автомобиль Citroen.

К счастью, обошлось без пострадавших. Ожидают патрульную полицию.

Занято 1,5 левых ряда. Там же, в левом ряду впереди, мужчина без ног ездит на инвалидной коляске.

Ранее мы писали о том, что в смертельном ДТП под Запорожьем погибли четыре ребенка.