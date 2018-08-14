В сети появилось видео, на котором украинский десантник поет гимн Сечевых стрельцов - "Ой у лузі червона калина". Видео было опубликовано в Facebook и набрало уже более 240 тысяч просмотров.

Пользователи сети не скрывают свое восхищение и активно комментируют видеозапись.

"В этом голосе вся сила и дух украинского народа и украинского защитника. Такой же мощный, четкий и свободолюбивый!", - выразил свое восхищение в комментариях к сообщению пользователь соцсети.

"Мощный голос, отважный воин, одновременно застенчивый и взволнованный. Солнышко сладкоголосое, храни тебя и братьев Господь!", - написала одна из пользовательниц.

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