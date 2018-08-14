Конгресс США опубликовал законопроект с новыми санкциями против России [ Редактировать ]
Новые санкции. Конгресс США опубликовал текст законопроекта об очередных ограничениях в отношении Российской Федерации.
В случае принятия закона американцам будет запрещено покупать российские облигации. Кроме того, сенаторы предлагают запретить операции с рядом крупнейших российских банков и заморозить их собственность в США. В список попали, в том числе Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.
Кроме того, в рамках новых санкций против РФ, США могут прекратить с ней дипломатические отношения. Об этом ранее писала The Washington Post со ссылкой на свой источник в Госдепе.
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