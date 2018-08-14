Очередной теракт в столице Великобритании. У здания парламента в самом центре Лондона автомобиль наехал на пешеходов. Трое пострадавших. Больше расскажет Алексей Пшемыский.

Инцидент произошел прямо здесь, напротив здания парламента. Как видно с камер наблюдения, легковой автомобиль резко выехал из потока, свернул в сторону, протаранив пешеходов и велосипедистов, ждавших зеленого. Затем машина выехала на встречку, проехала еще 100 метров и врезалась в ограждение. По словам свидетелей, авто ехало очень быстро.

"Выглядело так, будто он это сделал нарочно. Словно он все спланировал. Гнал очень быстро - свыше 50 миль в час. Влетел в заграждение на полной скорости", - говорит Джейсон Вильямс, свидетель происшествия.

Все произошло рано утром без двадцати 8, в час пик, когда вокруг находились сотни людей. От удара пострадали трое - двух медиков уже отпустили, еще одна женщина остается в больнице с очень серьезными травмами. Однако, по словам врачей, угрозы жизни нет. Водителя легковушки сразу же задержали. Полицейские с автоматами вывели его из авто. Личность виновника происшествия не разглашают. Известно, что это мужчина 20-30 лет. Раньше проблем с законом не имел. Ничего не знала о нем и британская спецслужба Ми-5.

"Мужчина был задержан по подозрению в причастности к терроризму. Сейчас он находится в полицейском участке южного Лондона. Принимая во внимание, что вероятно это был намеренный поступок, совершенный в очень значимом месте, мы расцениваем произошедшее, как теракт", - говорит Нил Басу, комиссар по спецоперациям полиции Лондона.

Водителя допрашивают, в том числе и о возможной причастности к радикальным религиозным течениям, однако сотрудничать он отказывается, говорят полицейские. После нападения центр Лондона сразу же перекрыли, возле парламента нет входа в метро, также никого не пропускают на Вестминстерский мост. Город патрулируют сотни вооруженных полицейских. На месте инцидента до сих пор работают эксперты, уже сообщили, что оружие или взрывчатку в машине не нашли.

Слова сочувствия жертвам теракта выразила премьер Тереза Мэй, и поблагодарила правоохранителей за профессионализм. Обратившись к нации, она заявила, что ни жителям Лондона, ни всей Великобритании ничего не угрожает.