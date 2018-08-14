Масштабная трагедия в Италии. В городе Генуя на севере страны обрушился автомобильный мост. В это время на нем и под ним находилось много машин. Погибли, как минимум 35 человек, 14 - пострадали. Цифры не окончательные, ведь спасатели еще разбирают завалы.

Помощь Италии уже предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Подробности этой ужасной аварии в материале Екатерины Кравец.

Это произошло в считанные минуты. По словам очевидцев, в конструкцию моста Моранди во время сильнейшей грозы ударила молния. В результате центральная часть сооружения длиной почти в сто метров рухнула на расположенные снизу железнодорожные пути. Вместе с конструкцией с высоты пятидесяти метров упали автомобили и грузовики.

"По нашим данным, на мосту, в момент обрушения, находились от 30до 35 легковых автомобилей и три грузовика", - рассказал Анжело Боррелли, начальник департамента гражданской обороны.

Погибли более трех десятков человек. Среди них ребенок. Еще, по меньшей мере, восемь человек госпитализированы. На место трагедии прибыли две сотни спасателей. Они считают, что под завалами могут быть люди, и число жертв и пострадавших может увеличиться. В министерстве транспорта случившееся уже назвали - цитирую - "огромной трагедией". А вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что в причинах трагедии будут разбираться самым тщательным образом.

"Спасибо сотням профессионалов, спасателей и добровольцев, которые часами оказывали помощь, молились о жертвах и их семьях. Обещаю, мы приложим все усилия, чтобы привлечь к ответственности виновных в этой ужасной катастрофе".

Мост Моранди находится в эксплуатации более полувека (51 год). Последний раз ремонтные работы на нем проводились 2 года назад. А согласно доклада итальянской автомобильной компании "Autostrade per l'Italia" 2011 года, конструкция уже тогда находилась в критическом состоянии. А ежедневный огромный объем траффика лишь усугублял его состояние.