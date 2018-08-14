Сергей Каплин инициирует заседание парламентского комитета для урегулирования конфликта в Белой Церкви [ Редактировать ]
Культурные проблемы Киевской области дошли до парламента. Ими занялся комитет по вопросам соцполитики. Профильная комиссия приехала с проверкой в Белую Церковь. Вчера мы рассказывали о конфликте в местном театре имени Саксаганского. Но оказалось, что жителей намерены лишить еще и двух музыкальных школ. Это при том, что в городе их всего шесть.
Мэр сегодня уверял, что закрывают их только на время для реконструкции. Но родители опасаются, что учреждения могут так и не открыться. Чтобы решить конфликт в комитете соцполитики намерены создать площадку для переговоров.
"Це відомі на Київщині музшколи, які складають основу гуманітарно-культурного потенціалу міста. Я приїхав сюди від імені комітету. Ми турбуємося від імені комітету питаннями збереження гуманітарної інфраструктури нашої держави. Це десятки тисяч бібліотек, театрів. Але найголовніше - це 175 тисяч 342, здається, працівника культури у нашій державі. Ми зберемо не тільки комітет. Ми проведемо вперше в історії нашої країни комітет з батьківським комітетом цих двох шкіл", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, и.о главы комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.
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