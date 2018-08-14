Футбольное поле с денежным покрытием. Общественные активисты зарегистрировали петицию с требованием выяснить, действительно ли чиновники ФФУ причастны к коррупционным схемам при строительстве футбольных площадок. Также общественники просят снять с должности главу федерации - Андрея Павелко. Все подробности в материале.

"Мы обратились и к Президенту, и в правоохранительные органы. Данная петиция набрала более 25 тысяч голосов".

Проверить растраты из госказны, снять с должности главу комитета по вопросам бюджета, и довести следствие о присвоении более ста шестидесяти миллионов гривен до конца. Такие требования в петиции к Президенту Украины выдвинули активисты организации "Инициатива будущего". По их данным, глава Федерации Футбола Украины нарушает правила игры. В частности, при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием. В тендерах постоянно побеждает одна и та же компания, и это неслучайно.

"Проходять маніпуляції та корупційні діяння з компанією, яка виграла тендер на покриття футбольних майданчиків, штучні покриття, компанія ТОВ "ФФУ продакшн". Яка має пряме відношення до голови Федерації футболу України Андрія Павелка",- говорит Александр Омельченко, общественный активист.

Выиграть тендер на постройку поля с искусственным покрытием для компании "ФФУ продакшн" не сложно, ведь все торги происходят в обход системы ProZorro.

"Необходимо уменьшить стоимость и работ, несколько занизить, и уменьшить стоимость приобретаемых материалов. Таким образом, они попадают под лимит полтора миллиона гривен, они там выходят на миллион четыреста с чем-то и немного ни мало, выходят на заключение 281 договора", - говорит Скупинский Олег, адвокат, представитель общественной организации "Инициатива будущего".

Заключают их по заниженным ценам, но в итоге футбольное поле влетает копейку.

"Стоимость искусственных полей, например приобретенных в Европе. В Германии, или в Турции уже здесь с доставкой с растаможкой, составляло бы стоимость 9-11 евро. Их стоимость квадратного метра составляло 15-21 евро за квадратный метр", - говорит Скупинский Олег, адвокат, представитель общественной организации "Инициатива будущего.

Не проблема и выделить деньги на строительство. Как известно, на двух стульях усидеть сложно, но вот на трех - возможно. Вопреки украинскому законодательству, Андрей Павелко занимает сразу несколько высоких должностей: Президент ФФУ, народный депутат и глава бюджетного комитета Верховной Рады.

"На лицо прямой конфликт интересов. Эта организация инициирует выделение денежных средств, а с другой стороны - он сам же ставит этот вопрос на обсуждение в Верховной Раде Украины и принимает в нем участие и голосует за выделение денежных средств", - говорит Скупинский Олег, адвокат, представитель общественной организации "Инициатива Будущего".

Но отчитываться о них, Павелко не любит. В НАЗК уже составили 12 протоколов о нарушениях в электронных декларациях чиновника. За следствием антикоррупционеров следят активисты. Несколько раз проводили акции протеста.

"Недавно ми проводили акцію біля НАЗК, в якій хотіли показати тиск на НАЗК відповідно від Андрія Павелка президента Федерації футболу України. Стосовно того, що НАЗК провело перевірку стосовно його декларацій. Відповідно, вони знайшли порушення, склали 12 протоколів та чомусь далі їх не передають. Члени НАЗК їх не передають до НАБУ та до суду. Ми проводили акцію "Забий гол" в НАЗК, так як їх "футболить" Андрій Павелко", - говорит Александр Омельченко, общественный активист.

Уголовное производство в отношении Андрея Павелко открыли и в НАБУ. Там заинтересовались строительством пресловутых футбольных полей. А именно участие в тендерах президента ФФУ.