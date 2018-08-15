Попередня доба на Сході минула без втрат серед українських військових. Утім, бойовики й далі обстрілюють позиції армійців. За добу 19 випадків відкриття вогню, двічі - з важкого озброєння. Під ворожі атаки потрапили Кримське, Гнутове, Павлопіль та Широкине. Там окупанти били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А захисників Чермарлика та Водяного накрили мінометним вогнем. Про один день на передових позиціях наших військових під Майорськом розкаже Ірина Баглай.

Сергій начищує зброю після бою. Він почався ще засвітла, не встигли прикордонники закрити пункт пропуску "Майорське". Як посеред тиші знову залунали постріли з боку позицій бойовиків.

Хлопці займають позиції і стежать. Намагаються визначити, звідки противник веде вогонь.

Ось з такої стрілянини посеред дня поблизу КПВВ "Майорське" розв'язують бій.

"Зараз вони більше тут стріляють. Яка зброя? Пулемети, ПКМ в основному", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Вогонь бойовики ведуть із терикона на околиці Горлівки.

"Достаточно прицельно стреляют и низко. В пост попадают рядом в бойницы", - говорить Ольга, військовослужбовець Збройних Сил України.

Під стрілянину бойовики роблять кілька пострілів з гранатометів.

"Був прильот з чогось більш тяжко СПГ", - розповідає Дмитро, військовослужбовець Збройних Сил України.

Коли кулі вже починають влучати в мішки та ящики піхотинці стають до зброї.

"Стріляли досі прицільно. Зараз дали вогонь в ответку, може заспокояться".

Тиша тримається з півгодини і знову в наш бік летять кулі.

Бій почався вдень, а скінчився вже близько опівночі. З мінометів бойовики розстріляли три сусідні села.

"Было несколько расчетов стояли. Которые были направлены на определенные участки, отработали одни батарея. Точно было слышно как два отработала двойка в одном направлении, потом вторая двойка во втором направлении и поменялись", - каже Ольга, військовослужбовець Збройних Сил України.

"Лєнту я зарядив".

Щойно вщухла стрілянина, бійці одразу беруться заряджати магазини.

"Стараємся да, бо хто його знає скільки бій буде йти".