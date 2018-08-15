За прошедшие сутки противник 46 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из вооружения, которое запрещено минского договоренностям, один защитник Украины погиб.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение артиллерии калибром 152 мм, 122 мм и минометов.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцевого, Красногоровки, Опытного, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалыка, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.

Наряду с этим, противник обстреливал из ствольной артиллерии калибром 152 мм защитников Крымского, а калибром 122 мм - защитников Гнутового, Водяного и Широкиного. Из минометов обстрелу подверглись позиции Объединенных сил у Крымского, Майорска, Зайцевого, Чермалыка, Лебединского и Водяного.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения.

По данным разведки трое оккупантов уничтожены, семь получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям ООС в районах населенных пунктов Новозвановка и Марьинка.

Ранее мы писали о том, что боевики обстреляли пункт пропуска "Майорское".