Война на Донбассе: украинские силы несут потери [ Редактировать ]
За прошедшие сутки противник 46 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из вооружения, которое запрещено минского договоренностям, один защитник Украины погиб.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение артиллерии калибром 152 мм, 122 мм и минометов.
Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцевого, Красногоровки, Опытного, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалыка, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.
Наряду с этим, противник обстреливал из ствольной артиллерии калибром 152 мм защитников Крымского, а калибром 122 мм - защитников Гнутового, Водяного и Широкиного. Из минометов обстрелу подверглись позиции Объединенных сил у Крымского, Майорска, Зайцевого, Чермалыка, Лебединского и Водяного.
В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения.
По данным разведки трое оккупантов уничтожены, семь получили ранения.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям ООС в районах населенных пунктов Новозвановка и Марьинка.
Ранее мы писали о том, что боевики обстреляли пункт пропуска "Майорское".
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