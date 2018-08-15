Жителі Корсунь-Шевченківського не те що скупатися у місцевій річці, навіть підходити до неї бояться. Рось від минулого тижня щільно вкрита мертвою рибою, а вода в ній - зелена і тхне. Екологи та місцеві чиновники кажуть, це не просто наслідки спеки, а більш глобальна проблема. Репортаж Станіслава Кухарчука.

Після вихідних Олександр Володимирович уперше вийшов на берег з вудкою. Каже, з появою невеличкої течії риба почала потроху прокльовувати. Але кінець минулого тижня рибалка згадує із жахом, адже Рось тоді перетворилась на суцільний могильник.

"Куча мертвої риби, любой і більшої, і меншої. Біла вся була річка", - розповідає Олександр Хоменко, житель міста Корсунь-Шевченківський.

Берег річки і досі вкритий мертвою рибою. Таке явище поблизу Корсуня завжди спостерігається всередині серпня, розповідає Олег. А все через відсутність течії і цвітіння синьо-зелених водоростей. Запевняє, такого б не було, аби річку не стримував цілий каскад ГЕС, які знищують не тільки все живе, а й саму Рось.

"Коли найнижчий рівень води, найнижчий рівень кисню - зупиняють взагалі воду для того, щоб її набрати і скинути потім через турбіни, накопичити і скинути через турбіни і заробити грошей. Замуленість теж впливає, тому що це органіка яка накопичилась десятиліттями вона теж розкладається і гниє", - каже Олег Собченко, правозахисник.

Дві електростанції орендує приватне підприємство. Місцеві жителі спостерігають течію з ГЕС лише по дві-три години на добу.

У Корсунь-Шевченківській райадміністрації вже і не знають, як вирішувати проблему. І чиновники, і екологи кажуть, аби не загубити річку назавжди в ній має бути хоч невеличка, але постійна течія. Але орендатори ГЕС на поступки іти не хочуть.

"Намагалися зобов'язати припинити скид води через турбіни, а робити скид води шляхом підняття заставок. Він на сьогоднішній день сказав, що я робити цього не буду", - говорить Василь Клименко, голова Корсунь-Шевченківської РДА

Вислухати позицію орендатора ГЕС нам не вдалося, на телефонні дзвінки він не відповідає. А от у державному управлінні водних ресурсів річки Рось, яке б і мало контролювати роботу електростанції, нас телефоном повідомили - провини орендаторів не бачать. Та й взагалі, кажуть, ні за що не відповідають.

"Контрольних функцій у мене немає, спостерігача , який буде спостерігать за турбіною тоже немає і не передбачено законодавством України. В Україні зараз ніхто не має права контролювати", - каже Петро Бабій, начальник басейнового управління водних ресурсів річки Рось.

За фактом загибелі риби поліція відкрила кримінальне провадження. Щоб з'ясувати, чи перекривалась течія на річці, слідчі намагалися вилучити журнал обліку ГЕС, але їх не пустили навіть на територію.