Безпілотник ОБСЄ зафіксував у бойовиків нове озброєння та боєприпаси. В окупованому районі на Луганщині дрон виявив 18 гаубиць і майже 9 сотень ящиків зі снарядами, зокрема - із боєприпасами до ГРАДів.

Помітили й велику кількість невідведеного озброєння. А на Донеччині камери зафіксували 25 гаубиць.

Спостерігачі наголошують, бойовики систематично заважають їхній роботі та не пускають до об'єктів моніторингу.