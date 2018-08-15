ОБСЄ зафіксували нове озброєння та боєприпаси у бойовиків [ Редактировать ]
Безпілотник ОБСЄ зафіксував у бойовиків нове озброєння та боєприпаси. В окупованому районі на Луганщині дрон виявив 18 гаубиць і майже 9 сотень ящиків зі снарядами, зокрема - із боєприпасами до ГРАДів.
Помітили й велику кількість невідведеного озброєння. А на Донеччині камери зафіксували 25 гаубиць.
Спостерігачі наголошують, бойовики систематично заважають їхній роботі та не пускають до об'єктів моніторингу.
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