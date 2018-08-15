Советский и российский писатель Эдуард Успенский перед смертью долго боролся с онкологическим заболеванием. Об этом пишут Дни.ру.

Успенский обращался не только к российским, но и к зарубежным врачам, в частности проходил лечение в Германии.

Почти сразу после возвращения домой писателю стало хуже. Врачи настаивали на госпитализации, но Успенский отказался. Последние две недели он провел дома.

Ранее мы писали о том, что умер культовый советский писатель.