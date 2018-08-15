Найгірше у випробуванні плисти вночі та дошкуляння медуз

74 дні у морі. Рекорд із найдовшого перебування у воді встановив британський атлет Росс Еджлі. 32-річний спортсмен поставив за мету проплисти навколо Британських островів.

Наразі здолав половину шляху - відстань завдовжки з Ла-Манш. Еджлі пропливає 6 годин, а потім стільки ж відпочиває у човні, що супроводжує його під час подорожі.

Каже: найгірше у випробуванні плисти вночі та дошкуляння медуз. Якщо він завершить розпочате, то стане першою людиною, якій вдалося обігнути Велику Британію вплав.