Двойное ДТП на Троещине: момент аварии попал на видео [ Редактировать ]
В сети появилось видео момента аварии, которая произошла на Троещине. Со слов свидетелей, водитель автомобиля Audi KHT 297 сначала на улице Милославской сбил семью на переходе. А затем на улице Закревского вылетел на трамвайные пути. Об этом пишет сообщество dtp.kiev.ua.
Водитель и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении.
Предварительно, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Движение трамваев парализовано.
Пострадавшему оказывали помощь медики "скорой", и в срочном порядке госпитализировали в БСМП.
Ранее мы писали о том, что под Днепром грузовик вспыхнул на ходу.
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