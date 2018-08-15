В сети появилось видео момента аварии, которая произошла на Троещине. Со слов свидетелей, водитель автомобиля Audi KHT 297 сначала на улице Милославской сбил семью на переходе. А затем на улице Закревского вылетел на трамвайные пути. Об этом пишет сообщество dtp.kiev.ua.

Водитель и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении.

Предварительно, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Движение трамваев парализовано.

Пострадавшему оказывали помощь медики "скорой", и в срочном порядке госпитализировали в БСМП.

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