UkrLandFarming Бахматюка установил уличное освещение в селе на Львовщине [ Редактировать ]
По просьбе жителей села ООО "Западная Агропроизводственная компания", входящая в состав агрохолдинга Укрлендфарминг (UkrLandFarming) Олега Бахматюка, профинансировала установку уличного освещения в селе Гаи, что в Бродовском районе Львовской области.
Практически в каждом селе Украины работают аграрные предприятия различной формы собственности. Они платят налоги и сборы в местные бюджеты, также предоставляют рабочие места жителям региона. Некоторые предприятия также добровольно берут на себя обязанности по решению социальных проблем жителей сел, на территории которых расположены такие предприятия.
Так по просьбе исполнительного комитета Гаивскогосельского совета Бродовского района Львовской области ООО "Западная Агропроизводственная компания", входящая в состав агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка, профинансировала комплекс работ по установке современного уличного освещения села Гаи на общую сумму 170 тысяч гривен.
ООО "Западная Агропроизводственная компания" является частью крупнейшего агрохолдинга Украины UkrLandFarmingОлега Бахматюка. Компания Ukrlandfarming - лидер в сфере сельскохозяйственного производства в Украине, управляющая более чем 300 предприятиями в 600 населенных пунктах страны. По оценкам Антимонопольного комитета Украины, компании Олега Бахматюка управляют крупнейшим в стране банком плодородной черноземной земли площадью более 600 тыс. га и являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.
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