В Украине отменят стационарные телефоны [ Редактировать ]
Украинский оператор связи "Укртелеком" запустил пилотный проект по замене фиксированной местной связи на мобильную сеть.
Испытания уже проводятся в городе Желтые Воды Днепропетровской области, сообщает пресс-служба "Укртелекома".
Отмечается, Желтые Воды - это один из городов области, наиболее пострадавших от краж телекоммуникационного кабеля.
"К сожалению, неоднократные ремонтные работы уже не решают проблемы, поскольку новый кабель снова вырезают. И тысячи абонентов остаются без связи", - говорится в сообщении.
У абонентов сохраняется их номер телефона, порядок набора других номеров. Абонент получает звонки и звонит со своего городского номера, пользуясь тарифам городской телефонии. Единственное, что меняется - это новый телефонный аппарат, в котором теперь будет сим-карта мобильного оператора "ТриМоб".
В пилотном проекте будет впоследствии задействовано несколько городов. Если он пройдет успешно, "Укртелеком" будет масштабировать проект в Украине.
При этом в Украине осенью подорожает телефонная связь.
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