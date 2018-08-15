Украинский оператор связи "Укртелеком" запустил пилотный проект по замене фиксированной местной связи на мобильную сеть.

Испытания уже проводятся в городе Желтые Воды Днепропетровской области, сообщает пресс-служба "Укртелекома".

Отмечается, Желтые Воды - это один из городов области, наиболее пострадавших от краж телекоммуникационного кабеля.

"К сожалению, неоднократные ремонтные работы уже не решают проблемы, поскольку новый кабель снова вырезают. И тысячи абонентов остаются без связи", - говорится в сообщении.

У абонентов сохраняется их номер телефона, порядок набора других номеров. Абонент получает звонки и звонит со своего городского номера, пользуясь тарифам городской телефонии. Единственное, что меняется - это новый телефонный аппарат, в котором теперь будет сим-карта мобильного оператора "ТриМоб".

В пилотном проекте будет впоследствии задействовано несколько городов. Если он пройдет успешно, "Укртелеком" будет масштабировать проект в Украине.

При этом в Украине осенью подорожает телефонная связь.