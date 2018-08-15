Минимум 25 человек погибли и еще около 35 были ранены в результате серьезного теракта в Кабуле - столице Афганистана.

Террорист-смертник подорвал себя 15 августа перед образовательным центром Mawoud Academy, расположенном в западной части афганской столицы - в районе, населенном преимущественно шиитами.сообщает Reuters.

Взрыв произошел около 16:00 по местному времени, когда студенты находились в аудиториях. Поэтому средний возраст жертв и пострадавших - около 18 лет.

В здании могли находиться около 100 учащихся. Академия Mawoud является частным образовательным учреждением, которое предоставляет образовательные программы для студентов, желающих поступить в университет. Группы в этой академии объединенные - занятия посещают как девушки, так и юноши.

Ни одна из радикальных группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт. Многие из предыдущих атаки на шиитов в Афганистане совершали боевики террористической группировки "Исламское государство".

Радикальное исламистское движение Талибан, которое в последнее время совершает нападения на правительственные войска и центры, отрицает свою причастность к данному теракту.

На днях в Афганистане террорист-смертник убил трех членов миссии НАТО.