Кремль відмовив матері Олега Сенцова у помилуванні сина. Комісія в Ямало-Ненецькому автономному окрузі - відхилила клопотання про помилування українського політв'язня.

Мовляв, за російським законодавством, цей процес може розпочатися лише на його особисте прохання. Клопотання про помилування Олега на ім'я Путіна - написали його мати і архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

Сам режисер заявив, що просити про це не буде - розповів російський правозахисник Павло Чіков. Олег Сенцов голодує 94 день. Він вимагає звільнити з російських тюрем усіх українських політв'язнів.