Матері Олега Сенцова відмовили у помилуванні сина [ Редактировать ]
Кремль відмовив матері Олега Сенцова у помилуванні сина. Комісія в Ямало-Ненецькому автономному окрузі - відхилила клопотання про помилування українського політв'язня.
Мовляв, за російським законодавством, цей процес може розпочатися лише на його особисте прохання. Клопотання про помилування Олега на ім'я Путіна - написали його мати і архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.
Сам режисер заявив, що просити про це не буде - розповів російський правозахисник Павло Чіков. Олег Сенцов голодує 94 день. Він вимагає звільнити з російських тюрем усіх українських політв'язнів.
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