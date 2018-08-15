От-от може обвалитись і півстолітній автомобільний міст на Прикарпатті. З вимогою відремонтувати дорогу жителі міста Болехів сьогодні перекрили трасу Івано-Франківськ-Стрий. Чи почули людей чиновники - дивіться далі.

Міжнародна траса Стрий-Чернівці. Біля в'їзду в місто Болехів - машини, фури, автобуси - кілометрові черги в обидва боки. Від самого ранку місцеві перекрили дорогу, вимагають ремонту.

"Там ями метрові. Я жигульом і масло потекло. Такі дороги скільки я живу я з 89 року таких страшних доріг я ще не бачив", - говорить Олег, житель міста Болехів.

Люди скаржаться, дорога через усе місто - в жахливому стані. Капітального ремонту тут не робили вже кілька десятків років. А ямкового надовго не вистачає. Щодня дорогу розбивають по кілька сотень фур та лісовозів.

"Щоб пройти по місту, щоб пройти дорогу цю треба мінут 15-20, щоб проскочити між фурами. За тридцять мінут в суботу ми простояли 26 фур проїжджали", - говорить Михайло Процак, житель міста Болехів.

Люди бояться, що через такий інтенсивний рух з дня на день може обвалитися і півстолітній автомобільний міст.

"Коли їде фура він цілий ходить. Він із 74 року він розрахований на 12 -13 тон, по ньому 40-тонні машини їдуть і то сутками по 300 - 400 машин", - говорить Андрій Бунчак, житель міста Болехів.

"Через місто проходить транспорт весь на Львіську область, на Івано-Франківську, на Закарпатську. Скупчення транспорту все йде через наше місто", - говорить Ольга Мельникович, жителька Блехова.

Розвантажити місто від фур мала б об'їзна дорога. Але нею, кажуть люди, ніхто не їде - адже там суцільне бездоріжжя.

"В 2007 році зробили цю дорогу, кусками понасипали, і вони не їдуть ці фури бо вони не можуть проїхати. Вона немає виїзду взагалі. Нам відповідь дав облаводор що вони поки що користуються нашою дорогою так як об'їздна не завершена", - говорить Андрій Юсип, житель міста Болехів.

Люди готові чекати - поки об'їзну відремонтують. Але за умови, що дорогу через місто - якою нині їдуть всі машини, теж капітально полагодять. А ще повернуть їй статус державного значення. Поки що ж ця дорога місцевого значення, кажуть у міській раді, вона - на балансі обладмінстрації. А там заявили, що на капітальний ремонт цього року коштів немає.

"Яка булла домовленість - до весни треба зробити ямковий ремонт щоб була проїздна ця дорога, робиться проект на водовідведення і капітальний ремонт. І в 2019 році пообіцяли робити капітальний ремонт", - говорить Ігор Герецький, секретар Болехівської міської ради.

Поки люди блокують дорогу - шляховики взялися до роботи - почали засипати щебенем найбільші ями.

"Чи довго такий ремонт послужить? - Не знаю пані то начальство є".

Але такий варіант місцевих не влаштовує. І кажуть, блокуватимуть, допоки не побачать, що почалися капітальні ремонтні роботи.