В Великобритании матч между командами "Бристоль Роверс" и "Кроули Таун", который проходил в рамках Кубка английской лиги, сопровождался трансляцией порно на всех мониторах.

ЧП произошло, когда клубы после первого тайма пошли на перерыв: на экранах внезапно появилась трансляция канала для взрослых.

Очевидцы происшествия поделились отснятым на месте события видео в соцсетях:

Работники устранили неисправность, но после возвращения команд на поле в начале второго тайма, инцидент повторился. В клубе пообещали провести расследование и наказать виновных.

Тем временем известная порноактриса оскорбила пионеров так сильно, что потом пришлось извиняться.