В Британии футбольную трансляцию подменили на порно (видео) [ Редактировать ]
В Великобритании матч между командами "Бристоль Роверс" и "Кроули Таун", который проходил в рамках Кубка английской лиги, сопровождался трансляцией порно на всех мониторах.
ЧП произошло, когда клубы после первого тайма пошли на перерыв: на экранах внезапно появилась трансляция канала для взрослых.
Очевидцы происшествия поделились отснятым на месте события видео в соцсетях:
Работники устранили неисправность, но после возвращения команд на поле в начале второго тайма, инцидент повторился. В клубе пообещали провести расследование и наказать виновных.
14 августа 2018 г.
Тем временем известная порноактриса оскорбила пионеров так сильно, что потом пришлось извиняться.
по теме
Александр Зинченко покинет "Манчестер Сити" - СМИ
Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко согласился на переход в "Вулверхэмптон"
Adidas представила новый мяч Лиги чемпионов сезона 2018/19
Известный бренд сделал обнову для главного турнира Старого Света
У Великобританії атлет встановив рекорд із найдовшого перебування у воді
74 дні у морі. Рекорд із найдовшого перебування у воді встановив британський атлет Росс Еджлі. 32-річний спортсмен поставив за мету проплисти навколо Британських островів. Наразі здолав половину шляху - відстань завдовжки з Ла-Манш. Еджлі пропливає 6 годин, а потім стільки ж відпочиває у човні, що супроводжує його під час подорожі.
Футбольные трансферы лета-2018: все о переходах в топ-лигах
Podrobnosti.ua рассказывают о главных переходах лета-2018 и трансферных новостях в мире
"Реал" - "Атлетико": прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА
Букмекеры определили фаворита в матче за главный клубный трофей Европы
Британський атлет встановив рекорд
74 дні у морі. Рекорд із найдовшого перебування у воді встановив британський атлет Росс Еджлі. 32-річний спортсмен поставив за мету проплисти навколо Британських островів. Наразі здолав половину шляху - відстань завдовжки з Ла-Манш. Еджлі пропливає 6 годин, а потім стільки ж відпочиває у човні, що супроводжує його під час подорожі.