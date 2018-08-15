Оппозиция требует оказывать должную поддержку переселенцам [ Редактировать ]
Почти 60 % переселенцев с временно оккупированных территорий - безработные. Это данные международной организации по миграции. Из-за военного конфликта в Украине только официально - более полутора миллиона переселенцев.
Последний соцопрос среди них показал, что ситуация с трудоустройством лишь ухудшилась. Средний уровень дохода у лиц, которые покинули зону конфликта, упал до двух тысяч ста гривен. Это меньше, чем прожиточный минимум. Поэтому 19 % переселенцев вернулись обратно.
"Эти люди из-за нехватки средств и отсутствия собственного жилья предпочли вернуться. Они не смогли интегрироваться в местные общины. Еще тридцать пять процентов считают, что интегрировались частично", - говорит Эстер Руиз де Азуа, координатор программы чрезвычайных ситуаций и стабилизации представительства МОМ в Украине.
Проблемы вынужденных переселенцев не решаются уже более четырех лет. Власть фактически закрывает глаза на нужды этих людей, отмечают в "Оппозиционном блоке". Денежная помощь от государства составляет меньше тысячи гривен в месяц. Более того, переселенцы до сих пор не имеют права голоса на выборах.
"У нас есть законы, которые направлены на поддержку переселенцев. Это категория, которая после начала конфликта наиболее пострадала. Их полтора миллиона в стране. Кроме того, из 800 грн. Социальной помощи они ничего не получают. Даже голосовать не могут. Один из законов - 4471. Это закон который дает им право голосовать по месту где они сейчас живут", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".
по теме
"Недосчитались": на Донбассе уничтожили опорный пункт боевиков
Волонтер Юрий Мысягин рассказал, как боевики "недосчитались" одного опорного пункта в районе поселка Желобок Луганской области
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе похоронный фургон
Наблюдательная миссия ОБСЕ заметила похоронный фургон, который пересекал российско-украинскую границу на Донбассе
Чермарлик та Водяне накрили мінометним вогнем
Попередня доба на Сході минула без втрат серед українських військових. Утім, бойовики й далі обстрілюють позиції армійців. За добу 19 випадків відкриття вогню, двічі - з важкого озброєння. Під ворожі атаки потрапили Кримське, Гнутове, Павлопіль та Широкине
Колонны грузовиков из России движутся на Донбасс - ОБСЕ (видео)
Беспилотник миссии ОБСЕ снял колонны грузовиков, которые ночью въезжали на Донбасс со стороны России по грунтовой дороге, где нет погранично-пропускных сооружений
На Донбассе задержали подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
Военнослужащие Нацгвардии в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой области задержали трех человек, подозреваемых в сотрудничестве с самопровозглашенной ДНР