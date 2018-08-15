Почти 60 % переселенцев с временно оккупированных территорий - безработные. Это данные международной организации по миграции. Из-за военного конфликта в Украине только официально - более полутора миллиона переселенцев.

Последний соцопрос среди них показал, что ситуация с трудоустройством лишь ухудшилась. Средний уровень дохода у лиц, которые покинули зону конфликта, упал до двух тысяч ста гривен. Это меньше, чем прожиточный минимум. Поэтому 19 % переселенцев вернулись обратно.

"Эти люди из-за нехватки средств и отсутствия собственного жилья предпочли вернуться. Они не смогли интегрироваться в местные общины. Еще тридцать пять процентов считают, что интегрировались частично", - говорит Эстер Руиз де Азуа, координатор программы чрезвычайных ситуаций и стабилизации представительства МОМ в Украине.

Проблемы вынужденных переселенцев не решаются уже более четырех лет. Власть фактически закрывает глаза на нужды этих людей, отмечают в "Оппозиционном блоке". Денежная помощь от государства составляет меньше тысячи гривен в месяц. Более того, переселенцы до сих пор не имеют права голоса на выборах.

"У нас есть законы, которые направлены на поддержку переселенцев. Это категория, которая после начала конфликта наиболее пострадала. Их полтора миллиона в стране. Кроме того, из 800 грн. Социальной помощи они ничего не получают. Даже голосовать не могут. Один из законов - 4471. Это закон который дает им право голосовать по месту где они сейчас живут", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".