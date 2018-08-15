На Донбассе боевики игнорируют "хлебное перемирье" [ Редактировать ]
Обстрелы на Донбассе не утихают. Сегодня боевики уже 16 раз нарушали перемирие. Дважды били из тяжелых орудий в районе поселка Гнутово.
Не прекращаются провокации в Красногоровке, Марьинке и в Авдеевке. Оттуда - репортаж нашего военкора Ирины Баглай.
С утра над Авдеевской промзоной уже слышны выстрелы. На километры рядом ни одного зернового поля. Видимо, поэтому и хлебное перемирье для российских наемников - не указ, предполагают военные. Вокруг лишь изрубленные осколками мин деревья, обугленные столбы и свежие следы от минометного обстрела.
Последнюю неделю боевики наращивают и огонь, и калибр.
"Ни с того, ни с сего, с полной тишины бабах - доброе утро, утро началось", - рассказывает Олег, командир подразделения Вооруженных Сил Украины.
"Мины были 82 или самоделки прилетело немного".
"А хіба їх посчитаєш з усіх сторон не определів".
А прилетело со стороны боевиков за полчаса 20 мин. Огонь вели с мобильных огневых точек, говорят пехотинцы. Отстрелялись и сбежали на машинах, чтобы их не смогли засечь.
"Они подвезли, потому что слышно было шум автомобиля после обстрела", - говорит Юрий, военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Рядом с осколками мин и мелкие, острые как лезвие - это уже от гранат, ВОГов. Ими боевики пытаются нанести вред нашим пехотинцам из автоматических гранатометов. При попадании человек получает множественные ранения и может истечь кровью. Поэтому наши бойцы стараются засечь гранаты по звуку выстрелы. Но в последний раз слышали сразу разрывы.
"Либо они придумали глушитель на АГС либо стреляли на максимальной дальности, что их вообще не слышно", - говорит Олег, командир подразделения Вооруженных Сил Украины.
Противнику, видимо, хорошо пополнили запас боеприпасов, предполагает командир.
"Поменялись манера и тактика, где-то-что-то ратировалось, ну и видать им дали новые образцы вооружения", - говорит Олег, командир подразделения Вооруженных Сил Украины.
Огонь из минометов боевики нагло корректируют с неба. Бойцы сбились со счета - сколько беспилотников пролетает над их головами.
"ДРГ так не лізе, а беспілотники літають і дньом і ночью, ночью беспилотников больше чем звездочек на небе летають внаглую над позициями вокруг", - говорит Алексей, военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Один из них фиксирует и нашу группу.
по теме
На Донбасі окопи військових накривають вогнем з гранатометів
На сході цієї ночі загинув український військовий, ще троє поранені. У штабі відзначають загострення ситуації на передовій. Дедалі частіше на українські позиції прилітають міни та артснаряди заборонених калібрів
"Недосчитались": на Донбассе уничтожили опорный пункт боевиков
Волонтер Юрий Мысягин рассказал, как боевики "недосчитались" одного опорного пункта в районе поселка Желобок Луганской области
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
За прошедшие сутки противник 46 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из вооружения, которое запрещено минского договоренностям
Украина готова к обмену пленными - Геращенко
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко подтверждает готовность Киева обменять 36 граждан России
У селищі Новгородське збирають докази обстрілів бойовиків
Докази російської агресії на Сході України - збирають жителі селища Новгородське на Донеччині. Вночі бойовики мінами обстріляли будинки місцевих мешканців