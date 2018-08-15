Обстрелы на Донбассе не утихают. Сегодня боевики уже 16 раз нарушали перемирие. Дважды били из тяжелых орудий в районе поселка Гнутово.

Не прекращаются провокации в Красногоровке, Марьинке и в Авдеевке. Оттуда - репортаж нашего военкора Ирины Баглай.

С утра над Авдеевской промзоной уже слышны выстрелы. На километры рядом ни одного зернового поля. Видимо, поэтому и хлебное перемирье для российских наемников - не указ, предполагают военные. Вокруг лишь изрубленные осколками мин деревья, обугленные столбы и свежие следы от минометного обстрела.

Последнюю неделю боевики наращивают и огонь, и калибр.

"Ни с того, ни с сего, с полной тишины бабах - доброе утро, утро началось", - рассказывает Олег, командир подразделения Вооруженных Сил Украины.

"Мины были 82 или самоделки прилетело немного".

"А хіба їх посчитаєш з усіх сторон не определів".

А прилетело со стороны боевиков за полчаса 20 мин. Огонь вели с мобильных огневых точек, говорят пехотинцы. Отстрелялись и сбежали на машинах, чтобы их не смогли засечь.

"Они подвезли, потому что слышно было шум автомобиля после обстрела", - говорит Юрий, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Рядом с осколками мин и мелкие, острые как лезвие - это уже от гранат, ВОГов. Ими боевики пытаются нанести вред нашим пехотинцам из автоматических гранатометов. При попадании человек получает множественные ранения и может истечь кровью. Поэтому наши бойцы стараются засечь гранаты по звуку выстрелы. Но в последний раз слышали сразу разрывы.

"Либо они придумали глушитель на АГС либо стреляли на максимальной дальности, что их вообще не слышно", - говорит Олег, командир подразделения Вооруженных Сил Украины.

Противнику, видимо, хорошо пополнили запас боеприпасов, предполагает командир.

"Поменялись манера и тактика, где-то-что-то ратировалось, ну и видать им дали новые образцы вооружения", - говорит Олег, командир подразделения Вооруженных Сил Украины.

Огонь из минометов боевики нагло корректируют с неба. Бойцы сбились со счета - сколько беспилотников пролетает над их головами.

"ДРГ так не лізе, а беспілотники літають і дньом і ночью, ночью беспилотников больше чем звездочек на небе летають внаглую над позициями вокруг", - говорит Алексей, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Один из них фиксирует и нашу группу.