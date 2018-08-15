Аутсайдеры Президентской гонки: кто еще, согласно рейтингу, составит компанию Вадиму Рабиновичу? [ Редактировать ]
В ожидании шоу. До старта политического сезона в Украине осталось менее трех недель. Украинцев ожидает масштабная предвыборная кампания с целым созвездием одиозных персонажей. Чего ждать от президентской гонки? Подробнее - в материале.
Всего несколько недель осталось до старта самой неоднозначной предвыборной кампании в Украине. Впервые в президентской гонке будет участвовать большое количество медийных личностей и шоуменов.
Кроме уже известных избирателям Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука, многие, так называемые, кандидаты с президентскими амбициями имеют неоднозначную репутацию. Сегодня стало известно, что бывший консул Украины в Гамбурге - Василий Марушинец, который был уволен за антисемисткие высказывания, собрался в президенты.
К тому же о своих амбициях заявил и певец Павел Зибров. Хотя в действительности у них нет шансов прорваться в топ украинской политики.
Не отстает в попытках усесться в президентское кресло и главный популист в парламенте - Вадим Рабинович, обладатель двух паспортов и нескольких судимостей. Но теперь у него появилась достойная компания для дебатов на собственных телеканалах в лице Зиброва.
В этой компании не хватает только Верки Сердючки. Правда, у них есть одна проблема на всех украинцы уже устали от бесконечной клоунады в эфирах и под куполом рады, пример этого рейтинг главы партии "За Життя" Рабиновича, который, согласно последним опросам, упал сразу на пять пунктов, и превратил скандального нардепа в маргинала и аутсайдера предвыборной кампании.
по теме
Президентские выборы - 2019: социологическая группа "Рейтинг" озвучила результаты социсследования
Менее чем за год до президентских выборов социологическая группа "Рейтинг" презентовала результаты своих исследований
Выборы в Украине: Порошенко инициировал специальное заседание СНБО
Украина будет противостоять России, попытайся она вмешаться в избирательные процессы. По этому вопросу Президент Петр Порошенко даже инициировал специальное заседание СНБО. На свой странице в Facebook глава государства написал - в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне не сомневаются, что Москва попытается повлять на выборы
Выборы-2019: Порошенко распорядился о защите от российского вмешательства
Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательству России в выборы
Дональд Трамп визнав факт зустрічі свого сина в росіянами
Дональд Трамп визнав факт зустрічі свого сина в росіянами перед виборами 2016-го року з метою отримати компромат на конкурента - Гілларі Клінтон
От Меркель требуют отставки в ее же партии
Пока Ангела Меркель исчезла из поля зрения на время отпуска, в ее партии требуют отставки канцлера