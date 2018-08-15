В ожидании шоу. До старта политического сезона в Украине осталось менее трех недель. Украинцев ожидает масштабная предвыборная кампания с целым созвездием одиозных персонажей. Чего ждать от президентской гонки? Подробнее - в материале.

Всего несколько недель осталось до старта самой неоднозначной предвыборной кампании в Украине. Впервые в президентской гонке будет участвовать большое количество медийных личностей и шоуменов.

Кроме уже известных избирателям Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука, многие, так называемые, кандидаты с президентскими амбициями имеют неоднозначную репутацию. Сегодня стало известно, что бывший консул Украины в Гамбурге - Василий Марушинец, который был уволен за антисемисткие высказывания, собрался в президенты.

К тому же о своих амбициях заявил и певец Павел Зибров. Хотя в действительности у них нет шансов прорваться в топ украинской политики.

Не отстает в попытках усесться в президентское кресло и главный популист в парламенте - Вадим Рабинович, обладатель двух паспортов и нескольких судимостей. Но теперь у него появилась достойная компания для дебатов на собственных телеканалах в лице Зиброва.

В этой компании не хватает только Верки Сердючки. Правда, у них есть одна проблема на всех украинцы уже устали от бесконечной клоунады в эфирах и под куполом рады, пример этого рейтинг главы партии "За Життя" Рабиновича, который, согласно последним опросам, упал сразу на пять пунктов, и превратил скандального нардепа в маргинала и аутсайдера предвыборной кампании.