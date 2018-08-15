Не только воруют, но еще и стреляют. Сегодня утром палили недалеко от столичного рынка на Троещине. По словам очевидцев, началось все с драки. Но в итоге - двое мужчин в больнице с огнестрельными ранениями.

На месте задержали троих, хотя сами они свою причастность отрицают. Нападавшие скрылись на трех автомобилях, два из которых с литовской регистрацией.

Одну из машин нашли - и задержали двух вероятных участников перестрелки. Позже обнаружили еще одну машину, она числилась в угоне. Полиция открыла производство по статье "хулиганство".