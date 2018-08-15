На Троещине драка закончилась перестрелкой [ Редактировать ]
Не только воруют, но еще и стреляют. Сегодня утром палили недалеко от столичного рынка на Троещине. По словам очевидцев, началось все с драки. Но в итоге - двое мужчин в больнице с огнестрельными ранениями.
На месте задержали троих, хотя сами они свою причастность отрицают. Нападавшие скрылись на трех автомобилях, два из которых с литовской регистрацией.
Одну из машин нашли - и задержали двух вероятных участников перестрелки. Позже обнаружили еще одну машину, она числилась в угоне. Полиция открыла производство по статье "хулиганство".
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