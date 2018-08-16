"Реал" - "Атлетико": видео голов Суперкубка УЕФА [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Испанские "Реал" и "Атлетико" в эстонском Таллине разыграли Суперкубок УЕФА. Мадридские клубы в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы - "Реал" и "Атлетико" соответственно.
Первый гол был забит уже на 54-й секунде матча - мяч был в воротах "Реала", пишет "Спорт 24".
Во время гола сначала Рамос проиграл борьбу в воздухе Кости, а впоследствии Варан не доиграл до конца в этом эпизоде. Мяч влетел над руками вратаря с острого угла.
Видео гола Диего Косты в ворота "Реала"
Отыгрался "Реал" уже в середине первого тайма. Француз пробивал головой с острого угла и мяч пролетел мимо Облака, и залетел за линию ворот.
Видео гола Бензема в ворота "Атлетико"
Напомним, лондонский "Челси" купил самого дорогого вратаря в истории футбола.
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