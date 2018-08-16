Ситуация на Донбассе: боевики из "Градов" обстреляли украинских военных [ Редактировать ]
За прошлые сутки, 15 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, однако вполне контролируемой. Противник 43 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе шесть раз – из запрещенного "Минском" вооружения.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибра 120 и 82 мм.
Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Красногоровки, Новотроицкого, Новомихайловки, Каменки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из минометов калибра 120 мм Светлодарск и Гнутово, а калибра 82 мм – защитников Крымского, Луганского и Гнутово.
Также зафиксирована очередная провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской. Оккупанты прицельно обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.
В результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения.
Следует отметить, что этой ночью враг впервые за несколько месяцев применил реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Разрывы реактивных снарядов зафиксированы на позициях в районе Светлодарска. Также по этим позициям враг открывал огонь из миномета калибром 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил этой эпохи нет.
По данным разведки, два оккупанта уничтожены, три - получили ранения.
Ранее мы сообщали, что ОБСЕ зафиксировала на Донбассе "Грады" и гаубицы боевиков.
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