За прошлые сутки, 15 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, однако вполне контролируемой. Противник 43 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе шесть раз – из запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибра 120 и 82 мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Красногоровки, Новотроицкого, Новомихайловки, Каменки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из минометов калибра 120 мм Светлодарск и Гнутово, а калибра 82 мм – защитников Крымского, Луганского и Гнутово.

Также зафиксирована очередная провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской. Оккупанты прицельно обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

В результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения.

Следует отметить, что этой ночью враг впервые за несколько месяцев применил реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Разрывы реактивных снарядов зафиксированы на позициях в районе Светлодарска. Также по этим позициям враг открывал огонь из миномета калибром 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил этой эпохи нет.

По данным разведки, два оккупанта уничтожены, три - получили ранения.

Ранее мы сообщали, что ОБСЕ зафиксировала на Донбассе "Грады" и гаубицы боевиков.