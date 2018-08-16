Над Чорним морем британські винищувачі перехопили російські бомбардувальники [ Редактировать ]
Британські винищувачі перехопили 6 російських бомбардувальників СУ-24 над Чорним морем. Це відбулося 13 серпня, але королівські ВПС повідомили про нього лише напередодні.
Чотири британські винищувачі піднялися в повітря з військової бази в Румунії після повідомлення про наближення російських літаків до кордону НАТО.
У Міністерстві оборони РФ інформацію про перехоплення спростували.
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