Отруєння Скрипалів: Великобританія вимагає екстрадиції підозрюваних

У справі про отруєння родини Скрипалів установлено підозрюваних. Про це повідомляє британська преса із посиланням на джерела в спецслужбах. За версією слідства, у безпосередньому застосуванні хімічної зброї на території Великої Британії підозрюють двох громадян РФ