Пассажиры не знают, смогут ли вылететь в ближайшее время. Фото: УНИАН

16 августа непогода внесла коррективы в работу столичного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны").

Из-за сложных погодных условий с утра уже были отменены несколько авиарейсов.

Десятки пассажиров пока не знают, смогут ли они вылететь в ближайшее время, сообщает УНН.

В ночь на 16 августа в Киеве внезапно началась сильная гроза. Жители столицы проснулись от яркой молнии и сильного дождя с градом, который бил в окна.

Также стало известно, что ливень в Киеве повторится с новой силой.