В Киеве отменили авиарейсы из-за непогоды [ Редактировать ]
16 августа непогода внесла коррективы в работу столичного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны").
Из-за сложных погодных условий с утра уже были отменены несколько авиарейсов.
Десятки пассажиров пока не знают, смогут ли они вылететь в ближайшее время, сообщает УНН.
В ночь на 16 августа в Киеве внезапно началась сильная гроза. Жители столицы проснулись от яркой молнии и сильного дождя с градом, который бил в окна.
Также стало известно, что ливень в Киеве повторится с новой силой.
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