Планета продолжает расширяться до сих пор.

За миллионы лет Земля стала в два раза шире, вследствие чего на ней стало значительно холоднее и приспосабливаются к постоянным изменениям лишь некоторые животные.

Особенно активно планета начала расширяться 700 тысяч лет назад, уверен профессор географического факультета Московского гуманитарного университета Алексей Ретеюм, передает "ТТ-Инфо".

Рост Земли продолжается по сей день, провоцирует те или иные катаклизмы и стихийные бедствия и является причиной кардинальной смены флоры и фауны.

Ретеюм доказывает свою теорию гравиметром, который установлен в Страсбурге с 1996 года. Прибор регистрирует постоянное увеличение силы тяжести на Земле.

Подобные показатели также фиксируют и другие приборы по всему миру.

Как раз из-за расширения, отмечает ученый, было зарегистрировано отдаление некоторых материков, например, Евразии и Северной Америки.

Тем временем NASA обнаружило, что по космосу несется "Пожиратель планет".