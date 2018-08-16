Земля увеличилась в два раза [ Редактировать ]
За миллионы лет Земля стала в два раза шире, вследствие чего на ней стало значительно холоднее и приспосабливаются к постоянным изменениям лишь некоторые животные.
Особенно активно планета начала расширяться 700 тысяч лет назад, уверен профессор географического факультета Московского гуманитарного университета Алексей Ретеюм, передает "ТТ-Инфо".
Рост Земли продолжается по сей день, провоцирует те или иные катаклизмы и стихийные бедствия и является причиной кардинальной смены флоры и фауны.
Ретеюм доказывает свою теорию гравиметром, который установлен в Страсбурге с 1996 года. Прибор регистрирует постоянное увеличение силы тяжести на Земле.
Подобные показатели также фиксируют и другие приборы по всему миру.
Как раз из-за расширения, отмечает ученый, было зарегистрировано отдаление некоторых материков, например, Евразии и Северной Америки.
Тем временем NASA обнаружило, что по космосу несется "Пожиратель планет".
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