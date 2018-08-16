Життя Сенцова під загрозою

Негайно і без будь-яких умов звільнити Олега Сенцова закликають Росію в ООН. Про це йдеться у заяві, опублікованій прес-службою Управління Верховного комісара організації з прав людини.

Експерти занепокоєні станом здоров'я політв'язня. Стверджують, його життя під загрозою.

І нагадали, за ґрати Сенцов потрапив усупереч нормам міжнародного права.